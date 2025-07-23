Uzman uyardı: Sıcaklık stresi ölüm riskini artırıyor

Artan sıcaklıklar kardiyovasküler rahatsızlıkları ve bulaşıcı hastalık riskini artırıyor. Uzmanlar savunmasız gruplar için gölge, su ve serinlik uyarısı yapıyor.

“Yüksek sıcaklıklar; kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, ruh sağlığı bozuklukları, astım ve KOAH gibi hastalıkları tetikleyebilir. Ayrıca kazalara ve bazı bulaşıcı hastalıkların yayılmasına da zemin hazırlar” diyen Özkaya, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yalnızca Avrupa’da 2022 yazında yaklaşık 61 bin kişinin aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Açık havada çalışanlar, beden işçileri, sporcular ve düşük gelirli vatandaşların aşırı sıcağa karşı daha savunmasız olduğunu belirten Özkaya, şehir planlamasında iklim krizine uyumun hayati hale geldiğini vurguladı.

Evde ve dışarıda serin kalma önerileri

Prof. Dr. Özkaya, sıcak günlerde alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

* Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın, gölgede kalın.

* Evde serinlik sağlamak için pencereleri gece açın, gündüz panjurları kapatın.

* Klima kullanıyorsanız 27 dereceye ayarlayın ve destekleyici olarak vantilatör kullanın.

* Cildinizi nemli tutun, bol su için.

* Özellikle 65 yaş üstü bireyleri ve kronik hastalığı olanları sık sık kontrol edin.

Bebekler ve çocuklar için hayati uyarılar

Park halindeki araçlarda bebek ve hayvanların bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Özkaya, “Bebek arabasını kuru bezle örtmeyin, bu içeriği daha da ısıtır. İnce ve nemli bezler kullanın. Çocuklara hafif ve bol kıyafetler giydirin, güneş kremi ve şapka kullanın” dedi.