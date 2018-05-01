1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanıyor

01 Mayıs 2018

İstanbul'da bu yıl kutlamaların resmi adresi Maltepe Miting Meydanı. Meydanda dünden itibaren çok sıkı güvenlik önlemleri alınırken, kortejler yavaş yavaş toparlanmaya başladı.

Öte yandan Türk-İş Hatay’da ve Hak-İş Adana’da kitlesel buluşmasını gerçekleştirecek.

Taksim'de ise meydana çıkmak isteyen grupların olması ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Taksime çıkmak isteyen grup gözaltına alındı

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı.

Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koyarak önlem aldı.

Ayrıca, kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yolların, trafik tedbirleri kapsamında barikatlar ve çekici araçlarla kapatıldı.

Taksim'de sıkı güvenlik önlemleri

İstanbul emniyetinin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm etraf demir bariyerlerle çevrildi.

Hak-İş, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor.

Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

İlk kez 1923'te resmi olarak İşçi Bayramı kutlandı

Dünyada 1890'lı yıllara kadar uzanan İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk olarak 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, Ankara'da 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 Mayıs 1923'te resmi olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı.

Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu olay gerekçesiyle 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs'ın bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

Sendikalar farklı şehirlerde kutlayacak

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek.

Türk-İş Hatay'da, Hak-İş Adana'da, Memur-Sen Kocaeli'nde, DİSK İstanbul'da kutlama programı düzenleyecek, Türkiye Kamu-Sen ise Anıtkabir'i ziyaret edecek.

1.7 milyon işçi örgütlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Ocak ayı istatistiğine göre, Türkiye genelindeki kayıtlı 13 milyon 844 bin 196 işçi var. Bunların 1 milyon 714 bin 397'si sendika üyeliğine sahip.

Türk-İş, 925 bin 39 işçiyle en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu durumunda. Türk-İş'i, 615 bin 301 üye ile Hak-İş, 149 bin 187 üye ile DİSK izliyor.

Hizmet-İş, 251 bin 122 üyeyle en fazla üyeye sahip işçi sendikası konumundayken, Hizmet-İş'i üye sayısı bakımında 203 bin 574 üyeyle Türk Metal Sendikası, 62 bin 7 üyeyle Tez Koop İş, 58 bin 625 üyeyle Tes-İş ve 52 bin 711 üyeyle Yol-İş sendikaları takip ediyor.

Kaynak: AA