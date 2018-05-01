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Taksime çıkmak isteyen grup gözaltına alındı

Beşiktaş'tan, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e çıkmak isteyen bazı HKP üyeleri gözaltına alındı.

Taksime çıkmak isteyen grup gözaltına alındı
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Sabah saatlerinde Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş Meydanı yakınında toplanan ve ellerinde Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) flamaları taşıyan grup, "Taksim'de 1 Mayıs engellenemez" şeklinde slogan attı.

Çevik Kuvvet ekipleri, eyleme izin verilmediğini anons ederek, grubu dağılmaları yönünde uyardı.

Slogan atılmaya devam edilmesi üzerine bazı katılımcılar gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Son dakika 1 mayıs hkp

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