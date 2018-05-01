Taksime çıkmak isteyen grup gözaltına alındı
Beşiktaş'tan, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e çıkmak isteyen bazı HKP üyeleri gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş Meydanı yakınında toplanan ve ellerinde Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) flamaları taşıyan grup, "Taksim'de 1 Mayıs engellenemez" şeklinde slogan attı.
Çevik Kuvvet ekipleri, eyleme izin verilmediğini anons ederek, grubu dağılmaları yönünde uyardı.
Slogan atılmaya devam edilmesi üzerine bazı katılımcılar gözaltına alındı.
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Kaynak: AA