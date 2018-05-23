119 kişiye FETÖ gözaltısı
FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı.
Konya'da yürütülen "FETÖ" soruşturması kapsamında 43'ü muvazzaf, 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Karar çerçevesinde 70 şüphelinin yakalanması için 23 ilde operasyon başlatıldı.
2 bakanlığın eski 11 çalışanına FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının 11 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Öte yandan FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu tespit edilen 28 şüpheli hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alındığı öğrenildi.
Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Muğla merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 2'si yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüt elebaşının talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla merkezli Kahramanmaraş, Manisa, Mardin ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA