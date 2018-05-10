15 vekilin geri dönüşüne hükümetten tepkiler

10 Mayıs 2018

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesiyle alakalı değerlendirmede bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ , İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.

"Hayırlı uğurlu olsun, doğrusu budur" ifadesini kullanan Kurtulmuş ise, "Türkiye böylece siyaseten, böyle Ali Cengiz oyunlarından birisiyle karşılaştığı bir sayfayı da kapatmış oldu" şeklinde konuştu.

Özel: Görev tamam,15'liler geri dönüyor

Kaynak: AA