151 kişi için FETÖ'den gözaltı
FETÖ operasyonları kapsamında 151 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 13 "mahrem imam" için gözaltı kararı verildi.
Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Öte yandan Bursa merkezli 23 ilde de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerler, askeri okuldan ilişiği kesilenler ve eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: AA