2 maç ceza verildi: Dışişleri Bakanlığından UEFA'ya Merih Demiral tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, UEFA tarafından Türkiye - Avusturya karşılaşmasında Merih Demiral'a sevinç gösterisini "bozkurt işareti" yaparak gerçekleştirdiği için verilen 2 maçlık cezaya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yurt içinde ve dışındaki tüm vatandaşlarına yönelik derin bir hayal kırıklığı yarattığı belirtilen karara ilişkin "Bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları, toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurt içinde ve dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir."