  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçı için Almanya'ya gidecek
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçı için Almanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretini iptal ederek Hollanda ve Türkiye arasında oynanacak EURO 2024 çeyrek final mücadelesi için Almanya'ya gidecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde aynı gün düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacağı programını iptal eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Hollanda arasında 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maçı stadyumda canlı izleyecek.

Avusturya galibiyeti "bozkurt soruşturması"nın gölgesinde kaldı

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada gol sevinci sırasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle Merih Demiral hakkında UEFA soruşturma başlatmıştı.

Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıTürkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıDünya
UEFA'dan Merih Demiral'a 'bozkurt soruşturması': Bahçeli sert tepki gösterdi!UEFA'dan Merih Demiral'a 'bozkurt soruşturması': Bahçeli sert tepki gösterdi!Spor
Almanya İçişleri Bakanı'ndan 'bozkurt selamı' kınaması: 'Yeri yok'Almanya İçişleri Bakanı'ndan 'bozkurt selamı' kınaması: 'Yeri yok'Dünya

 