Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçı için Almanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretini iptal ederek Hollanda ve Türkiye arasında oynanacak EURO 2024 çeyrek final mücadelesi için Almanya'ya gidecek.
Azerbaycan'ın Şuşa kentinde aynı gün düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacağı programını iptal eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Hollanda arasında 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maçı stadyumda canlı izleyecek.
Avusturya galibiyeti "bozkurt soruşturması"nın gölgesinde kaldı
A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada gol sevinci sırasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle Merih Demiral hakkında UEFA soruşturma başlatmıştı.
Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.