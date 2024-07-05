Son dakika... Bozkurt işareti gündem yarattı: UEFA Merih Demiral kararını verdi

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da goller Merih Demiral'dan gelmişti. Demiral'ın ikinci golden sonra 'bozkurt' işareti yapması tartışmaların odak noktasına oturdu. UEFA, Demiral hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'nın söz konusu tavrı birçok kesim tarafından "siyasi" olarak değerlendirildi. TFF, Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti. 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kurulu'na gönderildi. Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

UEFA'nın soruşturmayla ilgili kararı ise kısa bir süre sonra açıklandı. UEFA, Merih Demiral'a bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi. UEFA'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması nedeniyle, aksi takdirde oynama hakkı bulunan toplam 2 UEFA temsili takım müsabakası maçından men edilmesine karar verildi" denildi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonunun karara itirazla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.

Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Merih Demiral’ın ‘bozkurt’ sevincine değindi. Erdoğan’ın yorumu UEFA’nın 2 maç men kararından önce geldi. Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.

Hollanda-Türkiye mücadelesinde Merih Demiral forma giyemeyecek

Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak.