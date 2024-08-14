30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi gün? 30 Ağustos tatili kaç gün?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala araştırmalar arttı. "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Zafer Bayramı 30 Ağustos tatil mi?" soruları, resmi tatil takvimine göre yanıt buldu. Resmi tatillerde noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumlar da kapalı oluyor.

30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos günü, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 30 Ağustos resmi tatil olduğu için noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumları da kapalı olacak.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. 30 Ağustos ülke genelinde törenlerle ve etkinliklerle kutlanıyor.

30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos'a kaç gün var?

30 Ağustos, Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na 16 gün var.

Resmi tatil takvimi 2024

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı