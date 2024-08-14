30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi gün? 30 Ağustos tatili kaç gün?
30 Ağustos Zafer Bayramı'na 16 gün kala "30 Ağustos resmi tatil mi, 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, 30 Ağustos tatili kaç gün?" sorularına ilişkin araştırmalar hızlandı. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu nedenle bankalar, noterler, hastaneler ve belediyeler çalışmıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman? İşte yanıtı...
30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala araştırmalar arttı. "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Zafer Bayramı 30 Ağustos tatil mi?" soruları, resmi tatil takvimine göre yanıt buldu. Resmi tatillerde noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumlar da kapalı oluyor.
30 Ağustos resmi tatil mi?
30 Ağustos günü, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 30 Ağustos resmi tatil olduğu için noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumları da kapalı olacak.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. 30 Ağustos ülke genelinde törenlerle ve etkinliklerle kutlanıyor.
30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos'a kaç gün var?
30 Ağustos, Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na 16 gün var.
Resmi tatil takvimi 2024
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı