346 asker için FETÖ'den gözaltı
İstanbul ve İzmir merkezli yürütülen FETÖ operasyonlarında 346 asker için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen çoğu muvazzaf 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan karar doğrultusunda sabah saatlerinde 48 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İzmir'de 59'u halen aktif görevli 75 askere gözaltı
Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59'u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.