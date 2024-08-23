7 ve üzeri deprem beklenen megakent için Naci Görür'den uyarı: 4 milyon insanın can güvenliği yok

İstanbul'da beklenen büyük depremin etkilerini ve yapılması gerekenleri sıralayan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarılar geldi. Deprem bilicimler, İstanbul'a 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunurken Naci Görür, katıldığı bir canlı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Görür, 4 milyon insanın can güvenliğinin olmadığına dikkat çekerek İstanbul'u depreme hazırlamak için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. İşte Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

* İstanbul deprem bekliyor. Zarar azaltmak için ne yapıyoruz? Beklerim ki böyle rapor sunmak yerine depremle ilgili biz neler yaptık, yapıyoruz ve neleri de yapacağız, şunu da neden yapamıyoruz bunları konuşşsunlar. Toplumu öyle anlatsınlar. Bizim rapor eksikliğimiz yok, dünyada en fazla raporu olan ülkelerden biriyiz. Sokağa inip bizzat bu işi yapmak lazım.

* Depremde halk ne kadar zarar görür? Yüzde 20'si halktan zarar görse 100 bin bina yapar. 100 bin bina demek; aşağı yukarı 500 bin kat, 1 milyon daireye 4 kişi desen 4 milyon insanın can güvenliği yok demektir. Tehlikeyle burun buruna kalır. Bu tehlikede kalmamak için yapı stokuyla ilgili çalışmaları yapmak, bu işi başarmak zorundayız. Altyapı mesela; yollar, köprüler, viyadükler, hastaneler, havayolları vs. bütün bunlar elden geçirilmeli. Biz bırakın azaltmayı deprem bekliyoruz İstanbul'da, yapılı havaalanını bile biz yıktık. İstanbul için en büyük güvence kaynağı olan bir havaalanı bugün devre dışı.

* Bakın Güneydoğu'ya... Bütün altyapı yıkıldı, o şehirlerde yaşanmıyor artık. Neyi nasıl yapacağımız belli. İtalya, Tayvan, Çin, Japonya'da yapılmış. Dünyanın birçok yerinde yapılmış ve orada bizden daha büyük depremler oluyor. 3-5 kişi tesadüfen ölüyor, günlük yaşam bile değişmiyor.