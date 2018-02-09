ABD: Gölge'nin mahkumiyetinden kaygı duyuyoruz

09 Şubat 2018

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Türk asıllı ABD vatandaşına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Serkan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri, sanık avukatı ve yakınları hazır bulundu.

İddia makamının mütalaasında, sanığın aktif Bank Asya hesabının bulunması ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'nın kurtarılması yönündeki çağrı tarihi olan 4 Ocak 2014 ve sonrasında bu hesabın işlem görmeye devam ettiğine işaret edilerek Gölge'nin FETÖ'ye üye olma suçunu işlediği kanaatine varıldığı aktarıldı.

NASA'da çalıştığını belirten sanık Gölge ise suçlamaları kabul etmedi.

Bank Asya hesabını kullanmasının sebebinin üniversiteden bir arkadaşıyla borç ilişkisinin olmasından kaynaklandığını ileri süren Gölge, "Bank Asya ile olan müşteri ilişkim, 2000 yılında Fatih Üniversitesi'ndeyken başlamış ve devam etmekteydi. Hesabım aktif olduğu zamanlar da oldu pasif olduğu zamanlar da. Örgüt lideri Fetullah Gülen'in yaptığı çağrıyı duymadım. Ne bankayı kurtarma gibi ne de bir örgüt üyesinden bir talimat alarak bir eylemde bulunmadım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

ABD: Davaları yakından takip edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD, Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten mahkûm edilmesinden derin kaygı duymaktadır" ifadesini kullandı.

Nauert, "Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir." dedi.