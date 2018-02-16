ABD ile Türkiye arasında ortak mekanizma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı saat 09.45 sularında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.

Çavuşoğlu ve Tillerson daha sonra geçilen heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimizi normalleştirme konusunda bir anlayışa vardık." dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Tillerson'ın ziyaretini önemli ve faydalı buluyoruz. Türkiye ve ABD uzun yıllardır stratejik ortaklığını derinleştirerek sürdürmüştür. Bu ortaklık farklı alanlara genişletilmiştir ve sadece bölgemizde birçok ülke ve halk bu ortaklıktan faydalana gelmiştir."

Türkiye ve ABD'den ortak deklarasyon

"İlişkilerimiz kritik bir aşamada"

Geçmişte de kritik aşamalar oldu ama her zaman bu ortaklığı ön planda tutarak geçmişte bu kritik aşamaları birlikte geçtik. Dün akşam Cumhurbaşkanımızla beraber yaptığımız üçlü toplantıda taraflar düşüncelerini kaygılarını söylemiştir. Şimdi kritik bir aşamada, ya bu ilişkileri yoluna koyacaktır ya da daha da kötüye gidecekti.

"İlişkilerimizi normalleştirme kararı aldık"

Elbette bunun için atılması gereken adımlar var. FETÖ, ABD'nin YPG'ye desteği, İlişkilerimizi normalleştirme konusunda mutabakata vardık. Elbette kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz. Bugüne kadar verilen sözler oldu, tutulmayan sözler de oldu çözemediğimiz konular da oldu. Birlikte neler yapabiliriz bunları da konuştuk. Yeni bir mekanizma oluşturma kararı aldık."

Örneğin FETÖ konusunda değerlendirmeleri kamuoyunda yapmak yerine bu mekanizma içerisinde yapmakta fayda var.

"İlk toplantı mart ayında"

Suriye konusunda somut adımlar atarak bu konuları aşmak istiyoruz. Bu mekanizmalar topu taca atma değildir. Tam tersine anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacaktır. İnşallah ilk toplantı da mart ayının ortasından önce gerçekleşecek bu konuda da mutabakatımız var."

Tillerson: Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli ve stratejiktir

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, "Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli ve stratejiktir. Türkiye ile Suriye'de birlikte çalışmamız önemli. Suriye'de gerilimin artmamasına çalışıyoruz. SDG'ye sağladımız desteğin sınırlı olacağını aktardık" dedi.

Tillerson konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bana ayırdığı uzun süre için teşekkür etmek istiyorum. ABD ve Türkiye arasındaki ilişki gerçekten derin bir ilişki. Türkiye ve ABD birçok yerde beraber çalıştı. Türkiye'nin terörizmle karşılaştığı sorunları aşabilmesi için çok önemli sorunları olduğunu biliyoruz. Türkiye üç kıtanın ortasında bulunan çok önemli bir ülke. Bağımsız ve birleşmiş bir Suriye'nin kurulması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Suriye halkı için Cenevre sürecinin bir sonuç getirmesini ümit ediyoruz.

Türk halkı 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparak hepimize örnek oldu. Suriye'de gerilimin artmaması için çalışıyoruz. Her zaman Suriye Demokratik Güçlerine sağladığımız desteğin kısıtlı olacağını söyledik. Tabii ki Türk demokrasisini de desteklemeye devam edeceğiz.

Türkiye'deki konsolosluklarımızdaki çalışanlarımızın tutukluluk durumuna yönelik endişelerimizi dile getirdik."

Tillerson: Suriye'deki hedeflerimiz tamamen örtüşüyor

Tillerson, "Türkiye ile yaşanan gerginliklere çözüm önerileriniz var mı? Menbiç'ten askerlerinizi çekmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Erdoğan ile yaptığımız görüşmelerde bu kritik öneme sahip konuların çözümüne ilişkin tekliflerimizi sunduk. Bunların bir kısmı toplantıdan sonra yayınlanacak olan belgede belirtilecek. Bizim aramızda sorun olanlar konusunda çalışmayı taahhüt ettik. Suriye'deki hedeflerimiz tamamen örtüşüyor. Hiçbir farklılık yok. Suriye'de bölünme olmadan çözüme ulaşmak istiyoruz. Öncelikle Menbiç konusunu ele alacağız."

Çavuşoğlu: YPG'nin Menbiç'ten çıkması lazım

Çavuşoğlu da "Bizim endişelerimiz doğrudan bize yönelik tehditlerle ilgili. YPG'nin bize saldırıları ile ilgili. Bugüne kadar 100 civarında bizim vatandaşımız Afrin bölgesinden gelen silahlarla, roketlerle öldürüldü. Dolayısıyla elbette endişelerimizi de kapsayan bu çalışma grubu, bu çerçevede atılacak somut adımlar çok önemli. YPG, DEAŞ, FETÖ ile ilgili çok önemli" dedi.

2016 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'ye Menbiç konusunda söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bir keresinde heyet davet edildi, YPG'nin Fırat'ın doğusuna gittiği söylemek için. Biz tatmin olmadık ve gitmediklerini öğrendik. Biz Menbiç'ten başlayacak ve Fırat'ın doğusuna gittiklerine emin olacağız. Menbiç'i istikrara kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. YPG buradan (Menbiç'ten) çıktıktan sonra ABD ile güvene dayalı adım atabiliriz ama önce YPG'nin buradan çıkması lazım. Bu şehirleri kimin yöneteceği çok önemli" diye konuştu.

Tillerson: Türkiye ve ABD birlikte hareket edecek

Tillerson, Ankara-Washington hattındaki normalleşme çalışmaları için "Bu ilişki çok önemli. NATO müttefiki olarak, ABD-Türk halkları için son derece önemli bir ilişkiden bahsediyoruz. İlerleyebileceğimiz bir noktadan başlamak istiyoruz. Yapılacak çok detaylı çalışmalar var. Türkiye ve ABD şu aşamadan sonra birlikte hareket edecek. Suriye'deki terörist gruplarla ilgili birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tillerson protestosuna müdahale: 2 gözaltı

Tillerson'ı protesto etmek isteyen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Ankara Palas'ın bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'ne girmek istedi.

Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dinlemeyen gruba biber gazı kullanılarak müdahale edildi.

Müdahale sonucu iki kişi gözaltına alınırken, diğer grup üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin açıklama