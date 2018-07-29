ABD'den Brunson açıklaması

29 Temmuz 2018

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan, ABD ve Türkiye arasında krize yol açan rahip Andrew Brunson hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Yardımcısı Pence, Brunson’un suçlu olmadığını savunarak “20 yıldır Türkiye’de görev alıyor. 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminde onu da aldılar. Öte yandan ellerinde güvenilir bir kanıt yok.” ifadelerini kullandı.

Brunson’un yaklaşık bir senedir suçsuz yere hapis yattığını ileri süren Pence, “Başkan Trump ve ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brunson’un serbest bırakılıp eve dönmesi için doğrudan iletişim kurduk. Görüşmelerimiz devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Brunson’un ev hapsine alındığını ve onunla görüştüğünü söyleyen Pence, bunun yeterli olmadığını ve Brunson’un ABD’ye dönmek istediğini bildirdi. Brunson’un kesinlikle serbest kalıp ABD’ye dönmesi gerektiğini vurgulayan Pence, “Rahip Brunson serbest kalana kadar ABD Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.” dedi.

Erdoğan: Brunson konusunu pazarlık yapmadık

Kaynak: İHA