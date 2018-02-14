"ABD'nin Türkiye ile çalışmak için bir yol bulması gerek"
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarınki Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "ABD'nin Türkiye ile aynı doğrultuda çalışması için bir yol bulması gerekiyor" dedi.
Türkiye'yi yarın ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD'nin Türkiye ile aynı doğrultuda çalışması için bir yol bulması gerekiyor" dedi.
Ortadoğu turu kapsamında Ürdün’de açıklamalarda bulunan Tillerson, Ankara temaslarında Türkiye’ye karşı tehditlerin azaltılarak iş birliği yapılması yönünde görüşmeler yapmayı umduğunu dile getirdi.
Tillerson, İran'ın silahlı kuvvetlerini ve milislerini Suriye'den çekmesi gerektiğini de söyledi.
Tillerson: Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmelerden kaygılıyız