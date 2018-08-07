ABD'ye gidecek heyetin ilk görüşmesi yarın
Türkiye'den gidecek 9 kişilik 'ABD ile mutabakat heyeti' akşam saatlerinde ABD'de olacak. Görüşmeler yarın başlayacak.
Türkiye'den ABD'ye gidecek 9 kişilik 'mutabakat heyeti' bugün akşam saatlerinde (ABD saatiyle) Amerika’da olacak.
Yarın sabah görüşmeler başlayacak.
Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık edeceği heyetin Dışişleri Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarından 3’er kişinin katılımıyla oluşturulacağı bildirilmişti.
ABD ile 'ön mutabakat' heyeti belli oldu
Kaynak: İHA