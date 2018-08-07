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ABD'ye gidecek heyetin ilk görüşmesi yarın

Türkiye'den gidecek 9 kişilik 'ABD ile mutabakat heyeti' akşam saatlerinde ABD'de olacak. Görüşmeler yarın başlayacak.

ABD'ye gidecek heyetin ilk görüşmesi yarın
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Türkiye'den ABD'ye gidecek 9 kişilik 'mutabakat heyeti' bugün akşam saatlerinde (ABD saatiyle) Amerika’da olacak.

Yarın sabah görüşmeler başlayacak. 

Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık edeceği heyetin Dışişleri Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarından 3’er kişinin katılımıyla oluşturulacağı bildirilmişti.

ABD ile 'ön mutabakat' heyeti belli olduABD ile 'ön mutabakat' heyeti belli oldu

Kaynak: İHA

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