Acil ameliyata alınmıştı: Hasan Can Kaya'nın sağlık durumunda son gelişme

Son dönemin en dikkat çeken komedyenlerinden Hasan Can Kaya, geçen hafta evinin bahçesinde futbol oynarken sakatlamıştı.

Omzunun üstüne düştüğü ifade edilen Hasan Can Kaya'nın kaldırıldığı hastanede omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Omuzundaki kırıklar nedeniyle beş saat süren bir ameliyat geçiren ünlü komedyen dün taburcu oldu.

Önemli bir operasyon geçirdiği için evde dinleneceğini belirten Kaya, bu süreçte projeleri değerlendireceğini ve kısa süre içinde işinin başına dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle günler öncesinden biletleri biten ABD ve Avrupa turnesini ertelemek zorunda kalan Hasan Can Kaya, ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtmişti.