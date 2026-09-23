Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliği görevini üstlenen Medine Pamuk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül’de görevinden istifa etmişti. Pamuk’un istifasının ardından yeni belediye başkan vekilinin belirlenmesi için seçim süreci başlatıldı.

İlk seçim çoğunluk sağlanamayınca ertelendi

Adalar Belediye Meclisi’nde başkan vekilliği seçiminin ilk olarak 21 Eylül’de yapılması planlandı. Ancak CHP’li meclis üyelerinin oturuma katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadı ve seçim 23 Eylül’e ertelendi.

İlk turda AK Parti adayı 5 oy aldı

Ertelenen seçim bugün saat 10.00’da başladı. İlk tur oylamasında AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy alırken, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan’a 4 oy çıktı.

İkinci turda oylar eşitlendi

Seçimin ikinci turunda AK Parti ve CHP’nin adayları 4’er oy aldı. Kemal Türkyılmaz için kullanılan 1 oy ise geçersiz kabul edildi.

CHP ve Yeni Parti üçüncü tura katılmadı

İlk iki turda sonuç alınamamasının ardından CHP ve Yeni Parti, üçüncü tur oylamasına katılmama kararı aldı.

Üçüncü turda yapılan oylama sonucunda AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy alarak Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi.