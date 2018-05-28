ADD: Kurumsal kimlik ve görüşümüzü yansıtmıyor

28 Mayıs 2018

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) sosyal medya hesabından 27 Mayıs ile ilgili yapılan paylaşım tepki çekmiş ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

ADD, konuya ilişkin açıklama yaptı.

ADD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “27 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmış olan “27 Mayıs” ile ilgili tweet, ADD Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşılmıştır. Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği Kurumsal Kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin konu ile ilgili resmi görüşü aşağıdaki gibi Atatürkçü Düşünce Derneği sitemizde yayınlanmaktadır (add.org.tr). Söz konusu tweet, dönem hassasiyeti dikkate alınarak ve siyaseten seçim arifesinde algı operasyonlarına malzeme olmaması için derhal kaldırılmış ve konu ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği İç Disiplin hükümleri gereği Hukuk Müşavirliğince soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

ADD'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs’’ şeklinde paylaşım yapılmıştı.

Savcılık, ADD hakkında soruşturma başlattı