Ağrı Dağı, İranlı dağcıya mezar oldu

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3 dağcı, 3 gün önce Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı.

5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, dönüş yolundayken 4 bin 600 metreye inildiğinde Ekber Helil isimli iddiaya göre dağcı kayarak düştü.

4 bin 300 metreye kadar sürüklenen Helil, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı fark eden diğer dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Helil'in cansız bedenini helikopterle dağdan indirdi.