Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5'inci dalga: 47 şüpheli gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği üzerinden 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı operasyonda, 53 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 47 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden birinin ise cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın, Ahbap Derneği tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının usul ve içeriğinin açıklığa kavuşturulmasına yönelik yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturmada 5'inci dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın 5'inci dalga operasyonunun İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine başlatıldığı aktarıldı.

4,3 milyar liralık bağış mercek altında

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, 6 Şubat-31 Aralık 2023 döneminde depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandı. Bu tutarın 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği belirtildi.

Nakit çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu kaydedildi.

1,75 milyar liralık şirket transferi inceleniyor

Soruşturma kapsamında 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği belirlendi.

Soruşturma makamlarının tespitlerine göre bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden daha az miktarda teslim edildiği öne sürüldü.

Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla da inceleme başlatıldı.