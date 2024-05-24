Ahmet Ercan önce ilçeleri tek tek saydı, sonra '7 büyüklüğünde deprem' dedi, şimdi de tarih verdi

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale’den geçen faylara ilişkin bilgilendirmeler yapıyor.

2 Mayıs’ta X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kollarını açıklayan Prof. Dr. Ercan’a göre; fayın en çekinceli bölümü Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca.

Aynı mesajında Ahmet Ercan; Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kolunun Kuzey (Marmara), sonra Güney (Bursa-Manyas), sonra İzmit-Gemlik-Bandırma’nın orta kolu olduğunu ifade etmişti.

Balıkesir'de ilçeleri tek tek saydı

Prof. Dr. Ahmet Ercan 20 Mayıs tarihli bir mesajında ise Balıkesir için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yapmıştı.

Kentin ovaya değil, Batı'ya yerleşmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem olduğunu belirterek, Balıkesir’in deprem açısından tehlikeli ilçelerini tek tek saydı. Ercan’ın işaret ettiği şu noktalar Çanakkale açısından da tehlike arz ediyor:

* Balıkesir ili, Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkilenir. Balıkesir, Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen, Çan-Biga, Manyas, Sarıköy, Edincik, Etili kırıkları 30 yılda bir M7’e dek deprem üretebilir. Balıkesir, ovaya değil, batıya yerleşmeli.

Balıkesir'de 127 yıldır deprem olmuyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan bugün sabah saatlerinde yaptığı son paylaşımda ise Balıkesir’de 127 yıldır deprem olmadığını anımsattı.

Kırık üzerindeki Edremit koyunda 1944’te 6,8 büyüklüğünde, 1975’te ise 6,7 büyüklüğünde depremler yaşandığını anlatan Ercan, “Bu kırık kabaca 30 yılda bir yürüyor, ne var ki 54 yıldır suskun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercan, 1,3 milyon kişinin yaşadığı Balıkesir’i ve çevresindeki kentleri etkilemesi muhtemel olan depremin 10 yıl içinde gerçekleşmesinin sürpriz olmayacağını açıkladı.

Övgün Ahmet Ercan’ın son mesajı şöyle:

Balıkesir içinde 127 yıldır deprem olmadı. Ancak aynı kırık üzerinde Edremit’ koyunda 1944’de M6,8, 1975’de M6,7’lik depremler oldu. Bu kırık kabaca 30 yılda bir yürüyor, ne var ki 54 yıldır suskun. Gelecek 10 yıl içinde ilde olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz.