Akdağ: Referandum için Türkiye her açıdan hazır

23 Eylül 2017

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin açıklamada bulundu

IKBY'nin referandum kararını değerlendiren Akdağ, Türkiye'nin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Referandum kararının yanlış olduğuna işaret eden Akdağ, yapılması düşünülen referandumu asla kabul etmediklerini vurguladı.

"Türkiye'nin razı olması mümkün olmaz"

"Yol yakınken Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetiminin bundan bir an önce vazgeçmelerini de kendilerine salık veriyoruz." diyen Akdağ, şunları söyledi:

"Hem Milli Güvenlik Kurulumuzda meseleyi enine boyuna görüştük hem Bakanlar Kurulumuzda görüştük. Türkiye ekonomik, siyasi yaptırımlar açısından, illa gerekirse askeri yaptırımlar açısından hazır olduğunu başta Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetim olmak üzere herkese ilan etmiş oldu. Başından beri bizim Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetime verdiğimiz destek belli. Dolayısıyla bu kadar destek aldığı bir Türkiye'ye ve bölgeye zarar verebilecek, özellikle o bölgede yaşayan insanlara zarar verebilecek bir girişime, Türkiye'nin razı olması elbette mümkün olmaz."

Akdağ, bölgede Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların ve başka etnik toplulukların yaşadığını ifade ederek, Irak'ın toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir adıma Türkiye'nin razı olamayacağını bildirdi.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nun, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacağını anımsatan Akdağ, diğer partilerin de desteğiyle gereken kararların çıkacağına inandığını kaydetti.

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Kaynak: AA