AKM'de yıkım süreci başladı

13 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni AKM Projesi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kültür merkezinin yeniden yapılması süreci öncesinde yıkım için keşif çalışması gerçekleştirildi.

Binada inceleme yapan ekipler ayrıca merkezde kalan bazı eşyaları tahliye için hazırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin tanıtımında, "2019'un ilk çeyreğinde, nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi, İstanbulumuz ve ülkemiz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir." değerlendirmesini yapmıştı.

Yeni AKM projesinden görseller

Yeni AKM, 2019'da açılacak

Mimarlar Odası'ndan yıkım açıklaması

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu AKM binası önünde yaptığı açıklamada, "Ortada onaylanmış bir restorasyon projesi vardır. Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi, Mimarlar Odası, ilgili sanat kuruluşları tarafından da kabul edilmiş, desteklenmiştir. Ve bu nedenle de ruhsat verilmiştir. Burada devlet yetkililerine, hükümet yetkililerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Beyoğlu Belediyesi'ne düşen görev onaylı restorasyon projesine göre Atatürk Kültür Merkezi'nin restorasyonunu tamamlamaktır. Bunun dışındaki her türlü girişim hukuken suçtur." dedi.

AKM'nin tarihçesi

AKM'nin, 1946'da tiyatro binası olarak projelendirilerek inşaatına başlandı.

Mimar August Perret tarafından Taksim Meydanı'nda, 1946'da tiyatro binası olarak projelendirilerek inşaatına başlanan merkez, 1969'da İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açıldı. 1970'te bir oyun sırasında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen bina, onarımların ardından 1977'de yeniden sanatseverlerle buluştu.

Koruma kurulu kararıyla binanın bulunduğu alan 1993'te "kentsel sit alanı", bina da 1999'da "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının talebiyle Sakarya Üniversitesi'nin 2007 tarihinde hazırladığı binanın betonarme taşıyıcı sisteminin dayanımı hakkındaki raporda, binanın takviye edilmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 2009'da tamirat ve tadilat işi ihalesi yapıldı. Yapılacak işler, kurul tarafından da onaylanmasına rağmen İstanbul 9. İdare Mahkemesi, aynı yıl içinde, dava konusu Koruma Kurulu Kararı'nın ve eki avan projenin iptaline karar verdi.

Bunun üzerine, merkezin mevcut hali ile korunması, sadece güçlendirme, tamirat ve tadilat yapılmasına ilişkin projeler hazırlandı. Bakanlıkça 2012'de, "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Güçlendirme, Tadilat ve Tamirat İşleri" işinin ihalesi gerçekleştirildi.

Binada söküm işleri tamamlandıktan sonra, İTÜ İnşaat Fakültesince yapılan inceleme sonucu tahribatın beklenenin üzerinde olduğu raporu sonrasında, 23 Mayıs 2013 tarih ve 101321 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile binanın tadilat işleminin durdurulmasına karar verildi.

AKM'nin yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafe ve restoranlarıyla büyük bir kompleks olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Kaynak: AA