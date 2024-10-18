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Aksaray'da otobüs devrildi: 6 ölü, çok sayıda yaralı

Balıkesir'den Nevşehir'e giden yolcu otobüsü Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Balıkesir'den Kapadokya gezisi için yola çıkan yolcu otobüs Aksaray-Ankara karayolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

6 kişi hayatını kaybetti

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Aksaray-Ankara yolunda feci kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralıAksaray-Ankara yolunda feci kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralıGündem

 