Aksaray'da otobüs devrildi: 6 ölü, çok sayıda yaralı

Balıkesir'den Kapadokya gezisi için yola çıkan yolcu otobüs Aksaray-Ankara karayolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

6 kişi hayatını kaybetti

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.