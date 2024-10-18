Aksaray-Ankara yolunda feci kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı
Balıkesir'den Nevşehir'e giden yolcu otobüsü Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
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Balıkesir'den Kapadokya gezisi için yola çıkan yolcu otobüs Aksaray-Ankara karayolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.