Alevlerle mücadele... 3 ilde orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Elazığ'ın Maden, Adana'nın Aladağ ve Balıkesir'in Bigadiç ilçelerinde orman yangını çıktı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Vali Aktaş, yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesinde büyük bir alanda etkili olan yangını hatırlattı.

Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, "Herhangi bir yangın fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir." dedi.

Köylülerin de destek verdiği ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Elazığ

Elazığ'ın Maden ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale ediliyor.

Balıkesir

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi yakınında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Adana

Aladağ ilçesine bağlı Pos Mahallesi Kökez mevkisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler anız yaktı. Kısa sürede anız yangını ormana sıçradı. Vatandaşların orman yangınını bildirmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü Feke Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangını söndürmek için iki uçak ve iki helikopter havadan müdahale ederken, karadan ise onlarca işçi ve arazöz ile çalışma devam ediyor. Jandarma ekipleri ise anızı yakan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.