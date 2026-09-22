Ankara'da bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ev sahibi Kadir Ç., polisin “teslim ol” çağrısının ardından kaçarken girdiği bir binada yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi.
Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İddiaya göre, polis ekipleri ev sahibi Kadir Ç'nin katil zanlısı olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.
Olay yerindeki çalışmalar sırasında polis ekipleri, Kadir Ç'nin kalabalığın arasında cinayet mahallini uzaktan izlediğini fark edince "teslim ol" çağrısında bulundu.
Polisin çağrısına uymayan Kadir Ç, kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamanın ardından zanlı Kadir Ç, 494'üncü caddede bulunan bir binanın içerisine girdi.
Burada yakalanacağını anlayan Kadir Ç. aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.