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Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Bartın, Antalya, Adana ve Osmaniye için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yağışların etkili olacağı bölgelerde olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Cihan Oruçoğlu
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Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Kastamonu, Bartın, Antalya, Adana ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yer yer etkisini artırabileceği belirtilirken, vatandaşların kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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