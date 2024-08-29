Ankara'da taksiye zam geldi: Açılış ve kilometre ücreti ne kadar oldu?
Ankara’da taksimetrelerin açılış, kilometre başı ücret ve bindi-indi ücretlerine ortalama yüzde 34 zam yapıldı. Zammın ardından Ankara’da taksimetre açılış ücreti 35 liraya ulaştı. Kilometre başı ücret ise 25 lira olarak belirlendi. En kısa mesafe ücreti olan bindi-indi ise 100 liraya çıkarıldı. Yeni tarife 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı.
Düzenleme sonrası taksimetrede açılış 35 liraya, indi-bindi ücreti 100 liraya çıkarıldı. Yeni tarifeyle, açılış ücreti yüzde 40 artışla 25 liradan 35 liraya, indi-bindi ücreti yüzde 33,3 zamla 75 liradan 100 liraya çıkarıldı.
Başkent'te kilometre ücreti 25 TL, 1 saatlik bekleme ücreti 150 TL olarak belirlendi. Böylece taksi açılış ücretine yüzde 40, kilometre ücretine yüzde 25, bindi, indi ücretine yüzde 33,3 zam yapılmış oldu.
Yeni tarifenin ise 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
En son 19 Ocak'ta artış yapılmıştı
Ankara'da 19 Ocak'ta yapılan yüzde 30 zamla, bindi indi 75 TL'ye çıkarılmış, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti 20 TL olmuştu.