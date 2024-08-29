Antalya'da tatil yaparken kafasına baca kapağı düşen kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 24 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda tatil yaptığı otelin havuz kenarında güneşlenirken, rüzgarın etkisiyle çıkan baca kapağının başına düşmesi sonucu ağır yaralanan hemşire Hanım Kaya Orakcı (37) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'de bir Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Orakcı'nın ölüm haberi eşi ve yakınlarını gözyaşına boğdu. 2 çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşi ve yakınları tarafından teslim alındı. Orakcı'nın yakınları cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınmasının ardından cenaze aracını dualarla memleketi Hakkari'ye uğurladı.

Cenazeyi kardeşi ve yakınları teslim aldı

Orakcı'nın Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan cenazesi havayolu ile önce Van'a ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye götürüldü. Cenazeyi teslim alan kardeşi ve yakınlarının oldukça üzgün oldukları gözlendi. Öte yandan, otelin 40 santim büyüklüğündeki baca kapağının rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak havuz kenarında oturan Hanım Kaya Orakcı'nın ölümüne neden olmasından dolayı ailenin otelden davacı ve şikayetçi olacağı avukatların işlemlere başladığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otel müdürü M. D.'nin ise Jandarma'daki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.