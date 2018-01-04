Atilla davasına Hükümetten tepki: Siyasi bir kumpas

04 Ocak 2018

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'deki Hakan Atilla davasıyla alakalı bir açıklama yayınladı.

Bozdağ, 'ABD'deki bu dava siyasi bir kumpas davasıdır. Hukuk mahkeme ve muhakeme siyasi bir çıkar için göstere göstere kullanılmıştır. Karar çok önceden verilmiş, soruşturma da bu kararın ilanı için kullanılmıştır' dedi.

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ABD’de İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın (34) tanık, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın (46) tutuklu tek sanık olarak yargılandığı davada jüri üyeleri tüm suçlamalarla ilgili dün akşam karara varmış, Atilla’nın savcılık tarafından yöneltilen beş suçu işlediğine, bir suçu ise işlemediğine kanaat getirilmişti.