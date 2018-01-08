"Aydın Boysan'ın 100 yaşını geçmesini ummuştuk"

08 Ocak 2018

Organ yetmezliği sonucu 97 yaşında hayatını kaybeden mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan için Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Karaköy Binası'nda tören düzenlendi.

Boysan'ın cenazesi sevenlerinin omuzlarında tören alanına taşındı. Tabutun çevresi karanfillerle donatıldı. Boysan'ın için hazırlanan kısa bir biyografi sunumunun ardından sevenleri tek tek konuşma yaparak duygularını dile getirdi.

Törende konuşan oğlu Burak Boysan, "Babam 97 yaşındaydı, 100 yaşını geçmesini ummuştuk. Hayatındaki değer sayıların ne kadar acayip olduğunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 1.5 milyon metrekarelik bir alanı tasarladı şimdiye kadar. Mimarlar Odası'nda 64 yıllık hukuku var. Ayrıca 2016 yılında kaybettiğimiz annemle 67 sene evli kaldı. 43 tane kitabı var ve kitaplarını yazmaya 63 yaşında başladı. Bütün bu sayıları bir araya getirdiğinizde 97 ve 100 arasındaki 3 yaş farkı önemsizleşiyor. Çok dolu dolu bir hayat yaşadı. Çok harika bir hayatı oldu. Çok özleyeceğiz ve çok üzüldük ama onu içimizde de yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, "17 Haziran 2017 tarihinde burada 96'ıncı yaş gününü kutladık hep birlikte dostlarıyla. O gün Aydın ağabeyin 100'üncü yaş gününü kutlayacağımızı konuşmuştuk. Aydın ağabeyin mimarlık mesleğine olan katkıları için mesleki ustalarımızın söyleyeceği çok şey vardır" diye konuştu.

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu ise, "Bizler Mimarlar Odası'nda birlikte çalışmanın bahtiyarlığını yaşadık. Aklı bilimi rehber edinen, akıllı aydın bir büyüğümüzdü. Sürekli meslek odasına sahip çıkmış meslek haklarına sahip çıkmıştır. Her zaman Mimarlar Odası'na yukarıdan bakan bir göz koruyan bir eldi" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalarına ardından Boysan alkışlar eşliğinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

Aydın Boysan yaşamını yitirdi