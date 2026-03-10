AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi

Görev süresi dolan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın yerine İrfan Fidan seçildi.

AYM’den yapılan açıklamaya göre, Gökcan’ın görev süresinin 23 Mart’ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa’nın 146. maddesi ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca Genel Kurul’da seçim gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan getirildi.

İrfan Fidan kimdir?

1974 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğan İrfan Fidan, ilk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olan Fidan, 1997’de Ankara’da stajyer hakim olarak mesleğe başladı.

Stajını 1999 yılında tamamlayan Fidan, Kayseri-Akkışla, Erzurum-Aşkale, Zonguldak-Çaycuma, Hatay-Dörtyol, İstanbul-Şişli ve İstanbul’da savcı olarak görev yaptı.

2012 yılında Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında görevli savcı olarak atanan Fidan, 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı görevini yürüttü. Ardından 27 Kasım 2020’ye kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulundu.

Fidan, 2020 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak 2021’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.