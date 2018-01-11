"Bahçeli 30 dakikada 5 yıllık yetki verdi"

11 Ocak 2018

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün bir araya geldiklerini hatırlattı.

Özel, Bahçeli'nin, 1,5 yıl önceden desteğini açıklayarak, "Erdoğan'ın 6,5 yılına kefil olduğunu" iddia etti.

Özel, şu görüşlere yer verdi:

"İçeriye girmesi, tokalaşması, çayı çorbası, her şey dahil 30 dakika. Biz Manisa'da apartmana yönetici seçtik 3 yıl önce, 4,5 saat sürdü. Devleti 5 yıl sınırsız yetkilerle yönetecek adama, 1,5 yıl öncesinden yetki veriyor; 'adayım yok' diyor ve 30 dakika sürüyor. 30 dakika; içeriye girme, bağlılıklarını bildirme ve partinin anahtarını teslim edip çıkma süresinden daha fazlası olamaz.

Bizlere sınırsız telefon geliyor, MHP'ye de geldiğini biliyoruz. MHP'nin doğal tabanından 'aldatıldık, kandırıldık, partimizin bu duruma düşmesine üzülüyoruz' şeklinde tepki telefonları geliyor. Bunun MHP yöneticilerine sorulması gerekiyor. 'Genel Merkezin santrali ne durumda?' diye sorulması gerekiyor."

Erdoğan-Bahçeli Beştepe'de görüştü

Kaynak: AA