Bahçelievler'de çöken binanın üç katı kaçakmış!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, bugün sabaha karşı kısmen çöktü. Olayda şans eseri hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sabah saatlerinde binaya giderek bilgi aldı.

Gazetecilere konuşan Bahadır, 1980'de inşa edilen binanın orijinalinde 4 katlı olarak yapıldığını, 1994'te 3 katın kaçak eklendiğini, 9 dairede yaklaşık 40 kişinin yaşadığını ifade etti.

Bahadır, çökmeyi şu sözlerle anlattı: "Geceleyin sarsıntı oluyor. Çökme gibi bir ses geliyor. Tüm komşularımız dışarı çıkıyor. Ondan sonra binanın 1., 2., 3. katı aşağı doğru dikey toprağa doğru çöküyor. Şu anda gözüken yukarıda toprağın üzerinde olanlar 4., 5., 6., 7. katları. Arkasında iki apartman var. O apartmanlara da tuğlalarına zarar vermiş. Kolon kirişleri sağlam, onları da boşalttık. Yanında bir bina var onda bir zarar yok. O da 90 yılı yapımı. 4 binamız sıkıntılı.

Dört apartman boşaltıldı

Aşağısında bir bina var. O yeni olduğu için onda bir sıkıntı yok. Yani birisi tam hasarlı çökmüş durumda üç katı. Toplam 4 apartmanımızı boşalttık. Komşularımızı otellerde misafir edeceğiz. Arama Bahçelievler Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, AFAD'ımız haber geldikten ilk saniyesinden beri burada dinleme arama yaptılar. İçeri girdiler. Tek tesellimiz bir yaralı ve ölünün olmaması. Yaşanılan bir bina. Bize bir karot alınsın diye başvuruda bulunulmamış. Şikayet yok. Yıkımı bekleyen bir bina değil. Ama bina zaten eski. Yıkılması gereken bir binaymış."

'1999 öncesi tüm binalar çürük'

Bahadır, belediyeye ulaşan bir şikayetin olmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize ulaşan bir şikayet yok. Bize bildirseler biz karot aldırırız. Zabıta ve polis eşliğinde karot aldırıyoruz. Belediyeye ulaşmış bir şey yok. 1999 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapıldığı için çürük. Biz bunu söylüyoruz komşularımıza. 99 depremi öncesi yapılan tüm binalar çürüktür. Binanın o zamanki yapımı doğrudur ama şimdi farklı malzemeler kullanılıyor. İlave yapılan katlar da etkiliyor. 4 katlı binaya siz 3 kat ekliyorsunuz. Nerdeyse yüzde 70 bina eklemişler. Buna benzer çok fazla bina yok. Bize gelmiş yok. Karot alınmış boşaltılması gereken böyle bina yok. Bizde sadece 165 tane bina var. Kentsel dönüşüme uğrayacak. Komşularım müteahhit arkadaşlarla anlaşmışlar. Normal yıkılacak yani acil durumda olmayan 165 bina yıkacağız biz. Bize ulaşmış böyle acil durumda bir bina yok."

Bahadır, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 4 bin şikaye geldiğini, bu binaların kontrol edildiğini belirterek 1999'daki yönetmelik öncesi binaların yenilenmesini istedi.