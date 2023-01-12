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Bakan Karaismailoğlu: Teröre ve işbirlikçilerine geçit vermeyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü üyeleri tarafından ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin gösteriyi lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

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Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü üyeleri tarafından ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin gösteriyi lanetliyoruz. Teröre ve işbirlikçilerine geçit vermemeye, güçlü Türkiye olarak dünyanın her yerinde mücadelemize devam edeceğiz."

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