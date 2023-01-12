Bakan Karaismailoğlu: Teröre ve işbirlikçilerine geçit vermeyeceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü üyeleri tarafından ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin gösteriyi lanetliyoruz" ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.
Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü üyeleri tarafından ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin gösteriyi lanetliyoruz. Teröre ve işbirlikçilerine geçit vermemeye, güçlü Türkiye olarak dünyanın her yerinde mücadelemize devam edeceğiz."