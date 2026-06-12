Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Gecikse de başaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 69. Genel Kurul Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Türkiye ekonomisinin çoklu şoklara karşı dayanıklılığını koruduğunu söyledi.

"Enflasyonu kalıcı şekilde düşüreceğimize inanıyorum"

Enflasyonla mücadeleye ilişkin konuşan Şimşek, maliye politikaları ve yapısal reformlarla dezenflasyon sürecine güçlü destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirmek için maliye politikası ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki biraz gecikse de bunu başaracağız.

Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil, bunlar bir bahane de değil ama buna rağmen önemli olan ilerlemedir. Dezenflasyon süreci birkaç aylık gecikmeyle tekrar devam edecektir, tekrar yoluna girecektir"

Rezerv değerlendirmesi

Cari dengede son yıllarda yapısal iyileşme yaşandığını vurgulayan Şimşek, bu alandaki olumlu görünümün sürdüğünü ifade etti.

Rezervlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin rezervler üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirtti. Sermaye çıkışları ve savaş kaynaklı gelişmelere rağmen rezerv yeterliliğinin yüzde 27 düzeyinde bulunduğunu söyledi.