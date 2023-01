Bakan Yanık: Türkiye Yüzyılı'nın ne olduğunu anlatacağız

Takip Et

Yanık, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı ziyareti öncesinde parti binası önünde yaptığı konuşmada, 7 Ocak'ta Osmaniyelilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti anlattı.

Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılını idrak edeceklerini hatırlatan Yanık, ikinci yüzyılın Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde etkisini, gücünü, varlığını daha çok hissettirdiği, daha çok fark edildiği bir yüzyıl olacağını söyledi. Enerji, insan kaynağı, dış politika, güvenlik ve her türlü başlıkta "Türkiye Yüzyılı" olacağını ve böyle devam edeceğini aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Bunu sağlamak sadece bir takvim değişikliğiyle mümkün olmaz. Türkiye Yüzyılı, bir takvim değişikliğinden ibaret değildir. Türkiye Yüzyılı hepimizin, burada olan ve olmayan bütün arkadaşlarımızın, teşkilat mensuplarımızın, milletimizin, vatandaşımızın, seçmenimizin inşa edeceği bir süreçtir. Hepimizin el birliğiyle inşa edeceği bir süreçtir. Türkiye Yüzyılı'nı biz gerçekleştireceğiz. Bizim azmimiz, kararlılığımız, çalışmalarımız, vatan sevgimiz gerçekleştirecek çünkü şunu çok iyi biliyoruz; birileri 'Türkiye Yüzyılı olmasın' diye elinden geleni ardına koymuyor, açık, aşikar, gizli, hepsi, her türlü faaliyette Türkiye Yüzyılı'nın önüne geçmek, Türkiye'nin gücünün önüne geçmek, varlığını akamete uğratmak için elinden geleni ardına koymuyor."

Yanık, şehitler yatağı olan Osmaniye'de vatan sevgisini anlatmaya gerek olmadığına dikkati çekti.

Seçimlere birkaç ay kaldığını belirten Yanık, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin birinci ve mutlak koşulu, bu seçimlerde Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanı olarak seçmek, mecliste de güçlü bir milletvekili desteğiyle onun arkasında olmak. Dolayısıyla teşkilatımız olarak hem Cumhurbaşkanı'mızın cumhurbaşkanı seçilmesi, hem meclise olabildiği kadar çok milletvekili göndermek için durmaksızın 3-4 ay çalışacağız. Birbirimize inanarak güvenerek çalışacağız." diye konuştu.

Bakan Yanık, bugüne kadar önlerine konulan bütün engellere rağmen memlekete hizmet aşkıyla çalıştıklarını bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatına güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teşkilat da Allah'ın izniyle onu hiç mahcup etmedi. Bu seçimde de mahcup etmeyeceğiz. Osmaniye olarak bugüne kadar aldığımız oyların üzerinde bir oy alacağız inşallah. Hepimiz bunun gayretiyle çalışacağız. Osmaniyeliler olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız bugüne kadar Osmaniye'den çıkan oy oranının üzerinde bir oyu hediye ederek kendisine ne kadar güvendiğimizi kendisinin 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğine olan inancımızı en güçlü bir biçimde göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız teşkilatın kıymetini en iyi bilen siyasetçilerden birisidir. Niye? Çünkü o yollardan, gençlik kollarından, kademe yönetimlerinden, yerel yönetimlerden adım, adım, adım, adım siyasi hayatını kendisi inşa etmiş birisi. Her birimizin yaptığı işin zorluğunu da kolaylığını da meşakkatini de karşılığını da çok iyi bilen bir genel başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız var. Dolayısıyla her birimizin yaptığını, her bir ili tek tek takip eden, nerede ne tür yatırım, hizmet yapılıyor, ne tür eksiklik, fazlalık var hepsini tek tek hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan takip eden bir Cumhurbaşkanı'mız var."

"Her bulduğumuz fırsatta bir araya geleceğiz"

Bakan Yanık, AK Parti teşkilatları olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiğine dikkati çekerek "Çalışacağız, milletimize anlatacağız. Milletimize bugüne kadar AK Parti'nin yaptığı hizmetleri anlatacağız. Milletimize bundan sonra AK Parti'nin yapmak istediklerini anlatacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın ne olduğunu anlatacağız. Türkiye Yüzyılı'nın bizi 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını nereden alıp, nereye taşımak istediğini anlatacağız. Milletimize, vatana sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu anlatacağız ki Osmaniye'de buna ihtiyaç bile yok. Her bulduğumuz fırsatta bir araya geleceğiz. Her bulduğumuz fırsatta sizlerle gönül gönüle göz göze kalp kalbe çalışmalarımızı beraber değerlendireceğiz, birlikte yürüteceğiz." diye konuştu.

"Parayı değerlendirmek önemli, ama bir de onu kullanmak var"

Yanık, vatan müdafaasının sadece canını vererek olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Canını vermek en üst aşamasıdır. Aynı zamanda çalışarak, üreterek, ekonomik gelişmeyi sağlayarak olur. Bakın 21 sene önce AK Parti iktidara geldiğinde neredeydik? Savunma sanayisinde neredeydik, nereye geldik? Dünya kadar paralar dökerek aldığımız birkaç tane insansız hava araçlarının yazılımları bize ait değildi. Satan firma, canı istediği gibi bilgisayar programını değiştirip o aracı kendisi nasıl istiyorsa öyle kullandırtabilirdi. Bugün kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, hatta TİHA'mızı kendimiz yapıyoruz. Parayı değerlendirmek önemli, ama bir de onu kullanmak var. Onun programını da yazmak var. Yani sen nereye git dersen oraya gitmesinden emin olmak var. Bunlar kolay şeyler değil. Bunlar böyle tırnakla kazıya kazıya, iğneyle kuyu kazarcasına oluşturulan şeyler. FETÖ'cü hainlerin oralarda ne tür engeller çıkardığını, köstekler yaptığını bu işlerin içindeki arkadaşlar anlatsalar da dinleseniz."

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıl canını dişine takarak Türkiye'yi olduğu yerden şu anda bulunduğu yere taşıdığını dile getirdi. Millete hizmet borçları olduğunu aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bu borcu ödemeye kararlıyız. İnşallah önümüzdeki süreçte de el ele, kol kola, birlikle, dirlikle, beraberlikle, kardeşlikle, birbirimiz arasındaki hukuka riayet ederek inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İl başkanımızın riyasetinde, il yönetim kurulu üyelerimizin çalışmalarıyla, teşkilat olarak tam bir bütünlük içerisinde, tam bir kardeşlik duygusuyla inşallah bu seçimi de atlatacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme görevini milletimiz bize tevcih ederse, buna canla başla sarılacağımızı bu süreçte göstereceğiz."

Bakan Yanık, konuşmasının ardından partiyi ziyaret ederek partililerle basına kapalı görüştü.

Vatandaşlara Osmaniye fıstığı dağıttı

Bakan Yanık, Osmaniye Belediyesince yaptırılan 2023 Açık Hava Müzesi'ni gezdi, burada Belediye Başkanı Kadir Kara'dan müze hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kentten ayrılan Yanık, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde vatandaşlara "iyi yolculuklar" dileğinde bulunup, Osmaniye fıstığı dağıttı.