Bakan Yerlikaya'dan A Milli Futbol Takımına videolu destek mesajı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu akşam oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçı için A Milli Takıma videolu destek mesajı yayımladı.
Türkiye ve Hollanda EURO 2024 Çeyrek Final mücadelesi bu akşam TSİ 22.00'da oynanacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Milli Futbol Takımı için resmi X (Twitter) hesabından videolu bir destek mesajı paylaşımı yaptı.
Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 6, 2024
Biz, #BizimÇocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz.
Zerzevan’da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi Ay Yıldız atan milyonların da duaları sizlerle🇹🇷
Haydi vurduğunuz gol ⚽️⚽️
yolun sonu… pic.twitter.com/b9xp1gOxRX
Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimizin Hollanda olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya "Biz, 'Bizim Çocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz" mesajını verdi.
Zerzevan’da top oynayan çocuklar ve dünyanın dört bir yanında kalbi Ay Yıldız atan milyonların dualarının A Milli Futbol Takımı ile olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Vurduğunuz gol yolun sonu final olsun" dedi.