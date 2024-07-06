Bakan Yerlikaya'dan A Milli Futbol Takımına videolu destek mesajı!

Türkiye ve Hollanda EURO 2024 Çeyrek Final mücadelesi bu akşam TSİ 22.00'da oynanacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Milli Futbol Takımı için resmi X (Twitter) hesabından videolu bir destek mesajı paylaşımı yaptı.

Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda.



Biz, #BizimÇocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz.



Zerzevan’da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi Ay Yıldız atan milyonların da duaları sizlerle🇹🇷



Haydi vurduğunuz gol ⚽️⚽️

yolun sonu… pic.twitter.com/b9xp1gOxRX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 6, 2024

Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimizin Hollanda olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya "Biz, 'Bizim Çocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz" mesajını verdi.

Zerzevan’da top oynayan çocuklar ve dünyanın dört bir yanında kalbi Ay Yıldız atan milyonların dualarının A Milli Futbol Takımı ile olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Vurduğunuz gol yolun sonu final olsun" dedi.