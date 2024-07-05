Merih Demiral’ın heykeli Bolu'ya dikilecek

UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Türkiye'nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta, ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

Kararı bugün açıklayan UEFA, Merih Demiral'a 'Genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması' gerekçesiyle 2 maçtan men cezası verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, “Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum” dedi.

Özcan, Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini dikeceğini söyleyerek, “Size söz Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim. Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım" ifadelerini kullandı.