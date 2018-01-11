11 Ocak 2018

Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Eğitim Merkezi'nde gazetecilere verilen "Temel Afet Bilinci Eğitimi" kapsamında deprem simülasyon merkezinde, 7 saniye süren 7,2 büyüklüğündeki deprem anını yaşadı.

Eğitim kapsamında gazeteciler, deprem simülasyonunu da test etti. Gazetecilerin ardından başbakan yardımcıları Akdağ ve Çavuşoğlu da bazı gazetecilerle deprem simülasyonunda 7 saniye süren 7,2'lik bir depremi test ederek, zor anlar yaşadı.

Bakanlar 7,2'lik deprem anını yaşadı

Testin ardından görüşü sorulan Recep Akdağ, her birey ve ailenin mutlaka afet bilinci edinmesi gerektiğini söyledi.

Simülasyon merkezilerinin yaygınlaştırılacağını belirten Akdağ, "Özellikle deprem bölgelerinde bu deprem simülasyon merkezlerini yaygınlaştıracağız. İstanbul için iki simülasyon merkezi düşünüyoruz. Mümkün olduğu kadar, özellikle lise ve üniversite öğrencilerini bu küçük ama kıymetli eğitim ve tatbikatların içine sokmalıyız." dedi.

"Eve gidince deprem çantamıza bakacağım"

Depreme toplumun hazır olması gerektiğini söyleyen Akdağ, "Benim evimde bir kısım hazırlıklar tamam. Ben bugün gördüm ki evimde yangın tüpüm yok. Eşyalarımızı da sabitledim. Gidince deprem çantamıza bir daha bakmalıyız." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu da aile fertlerinin deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka eylem planı olması gerektiğini söyledi.

Hakan Çavuşoğlu, evlerde daha çok estetiğe önem verildiğini ancak estetikle beraber aynı şekilde en az ve zararlı olmayacak mahiyette dizayn gerçekleştirmek gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA