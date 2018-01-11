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Bakanlar 7,2'lik deprem anını yaşadı

Deprem Simülasyon Merkezi’nde düzenlenen eğitim programına katılan Başbakan yardımcıları Recep Akdağ ile Hakan Çavuşoğlu, gazetecilerle birlikte oluşturulan 7.2 büyüklüğündeki depremi yaşadı.
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