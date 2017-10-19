Balıkesir Belediye Başkanı: Vefa da var, veda da

19 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Vefa da var, veda da var" dedi.

Kentteki bir temel atma töreninde konuşan Uğur, "Koltuğa tutunmak, koltuğu bırakmamak, mevki ve makam için fidanları dikmiyoruz. Bu işin içinde vefa da var veda da var. Elimizden gelen gayretle 3.5 yıldır çalışıyoruz. Balıkesir biliyorki Balıkesir gelişiyor. Onlar da diyorki başkan sağolsun. Son günlerde şahsımla ilgili bir çok söylentiler, ifadeler devam ediyor. Eşyanın ömrü var, makamın ömrü var. Belediyede, devlette süreklilik var, insanlarımız hizmet bekliyor. Biz hizmetlerimizi aksatamayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etmişti.

Erdoğan, Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un dışında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de istifasını istemişti.

Erdoğan: En kısa sürede istifa edeceklerdir