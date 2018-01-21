Başbakan, medya temsilcileriyle bir araya geldi
Başbakan Yıldırım'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle Afrin operasyonu ile ilgili bir toplantı gerçekleştiriyor.
Başbakan Binali Yıldırım'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı.
Başbakanlık Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen toplantının ana gündem maddesinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" olduğu öğrenildi.
Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.
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Kaynak: AA