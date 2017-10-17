Başbakan Yıldırım'dan esnafa müjde

17 Ekim 2017

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada esnafa kredi konusunda yeni kolaylıklar sağlayacaklarını açıkladı. Yıldırım'ın açıkladığı yeni düzenlemeye göre, esnaf ve zanaatkarlara verilen 'işletme kredisi'nin limiti 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca işletme sahipleri, işyerlerini satın almak istemeleri ya da yeni araç alımı yapmaları durumunda 500 bin liraya kadar düşük faizli kredi kullanabilecekler.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Terör insanlığın baş belasıdır. Ortak tehdittir. Farklı yaklaşımlar terörün daha fazlasına neden olmaktadır.

Hiçbir ülke kendini güvende hissetmesin, terör kapıyı çalabilir, ortak mücadele şart.

Geçtiğimiz hafta yoğun bir haftaydı. 81 ilimizin valileri ile bir araya geldik. Kışa girerken özellikle terörle mücadele konusunda durum nedir, bundan sonra neler yapılması gerekir, bunlarla ilgili kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Valilerimize şehirlerde vatandaşları ile ilişkilerinde ne yapmaları gerektiğini, hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini de kapsamlı şekilde görüştük.

Merkezi yönetim beyinse, yerel yönetimler el ve ayaklardır. Onlar çalışmadan başarılı olunmaz.Hata yapmak olur affedilir ama hainlik affedilemez.

"Her şeyi Ankara'ya havale etme devri yavaş yavaş ortadan kalkacak"

Ankara'dan uzaktan sorunu tarif etmek, çözümü üretmek pek de mümkün değil. Çözüm de yerel olmalı. Önümüzdeki günlerde valilerimiz, belediye başkanlarımız bulundukları şehrin, ilçelerin konuları ile çok daha fazla yetki kullanarak gerekli çözümleri üretecekler. Her şeyi Ankara'ya havale etme devri yavaş yavaş ortadan kalkacak.

Esnafa müjde

Esnafımızı büyüyen Türkiye’nin bel kemiği olarak görüyoruz. 2002’de esnafa 153 milyon kredi verdik. Bugün 22 milyar liraya çıktı. Bu yılın ilk 9 ayında esnafa açtığımız kredi 9 milyarı geçti.

Bugün Türkiye ülke riski bakımından son üç yılda hiç olmadığı kadar iyi durumda. Bütün bunlar ortadayken, faizlerin yüksekte seyretmesinin ekonomik kurallarla izahı mümkün değil.



Kredi kullanan esnaf sayısı 15 yıl önce 63 binken bugün 450 bin esnafımız ucuz krediden kullanma imkanına sahip. 200’de üst sınırı 5 bin liraydı, şimdi 150 bin lira oldu. Faiz oranı yüzde 47’ydi şimdi 0’la 4.5 arasında.

“Esnaflara kredi sınır 150 binden 200 bine çıkarıldı”



Hükümetimiz yeni bir adım atıyor. Esnaflarımız ve sanatkarlarımızın kullanacağı işletme kredi sınırı 200 bine çıkartılıyor. İş yerini satın almak isterse 500 bin lira krediyi 10 yıl vade ile kullanacak. Yeni araç almak isterse, 0 araç, taşıt edindirme kredisi kullana bilecek vadesi 5 yıl, 500 bin lira. Bunların faizi özel hazinenin desteklediği düşük oranlı faiz olacak.

“OHAL'in bir keyfiyet değil”

Hükümetimiz bugün OHAL'i uzatma tezkeresini TBMM'ye gönderdi. Bugün de tezkerenin bugün görüşüleceği ilan edildi. OHAL'in bir keyfiyet değil, mecburiyet dolayısıyla alındığını bir kez daha söylemek istiyorum.



“Kuzey Irak’ta yeni tedbirler yolda”



İdlib'de, Suriye'de gerilimi azaltma ve çatışmasızlığı sağlama, ateşkesi devam ettirme görevi çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizden askerlerimiz İdlib şehrinin etrafında gerekli konuşlanmayı yapıyorlar.



Barzani ve ekibinin inadı yüzünden burada yanlış bir yola girildi. Referandumun arkasında Kuzey Irak bölgesel yönetimine yönelik, Irak, Türkiye ve İran yaptırımları ilan etti. Bu bağlamda Türkiye, Erbil'e ve Süleymaniye'ye olan uçuşları durdurdu. Türk hava sahasını kapattı. Yeni tedbirler yolda. Bunlardan bir tanesi İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Irak yönetimine devredilmesi. Bizim oradaki yerli ahali ile sorunumuz yok.



“Emlak vergileri en fazla yüzde 50 artacak”



Belediyelerde emlak vergi beyannameleri veriliyor. Bazı belediyeler para bitince vatandaşın malına göz dikiyor. 100 liralık yere 5000 lira kıymet koyuyor. Burası dağ başı mı kardeşim? Buna el attık, yüzde 50'den fazla artıramayacak.



Aslında yüzde 10’u geçmemek gerek. Yüzde 3500 olur mu? Bunların hesabını verecekler.Vatandaşlarımızın basiretsiz yöneticilerin hatalarının bedelini ödemesinin önüne geçiyoruz.

“Tesislerin kira süresini tekrar 49 yıl artırıyoruz”



Belediyelerin mücavir alanları içinde vatandaşın kullandığı tarım arazileri var fakat sahici değil. İmara açılan bir yer değil. Binaları yıkıp şehrin içinde tarım arazisi oluşturma şansı olmadığına göre bunların içinde bulunduğu bu yanlışı, fiili durumu düzeltmek gerekiyor. Buna da doğrudan satın alma hakkı veriyoruz. Bu sefer acaba bu süre dolunca biz ne yapacağız, elimizden mi alacaklar bilmiyorlar, dolayısıyla yatırım yapmıyorlar. Bu da bizim turizmimize, ekonomimize zarar veriyor. Bu belirsizliği de ortadan kaldırmak için tesislerin kira süresini tekrar 49 yıl artırıyoruz. Burada isteyen olursa parasını verip bunları alabilecek.



“Cep telefonunda vergiyi 7,5’e düşürüyoruz”



Cep telefonu görüşmesinde vergi yüzde 25. 7.5'e düşürüyoruz. Ev telefonunda da görüşme yüzde 15. Bunu da yarıya düşürüyoruz. Telefon şirketleri düşürmezse biz de onları düşürürüz.



Büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde esnaf muaflığı var. Bunu uzatıyoruz.

“Kamuda yeni araç alımı yok”



Bu sene tasarruf yapacağız. Önce kamudan başlayacağız. Yeni araç alımı yok. Güvenlik konusu, acil konular dışında yeni araç alımı yok. Yüksek silindir hacimli araç kullanımına sınırlama getiriyoruz.

"MTV'de yüzde 10'luk artış yaptık"

Kurumlar vergisini 3 yıllığına yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarıyoruz.



Buna geçici ihtiyaç var. MTV’de de yüzde 10’luk artış yaptık. 1300 cc’nin altını da bundan muaf tuttuk.Böylece yüksek bedelli olmaya araçlarımızı da bu işin dışında tuttuk ki vatandaşımız bundan fazla etkilenmesin.



150 bin liraya kadar olan engelli araçları için hiçbir vergi ödenmeyecek.

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