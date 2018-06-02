Başbakan'dan İnce'ye FETÖ cevabı: Birisi seni işletmiş

02 Haziran 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Selçuklu Kültür Merkezi'nde partisinin Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Diğer partilerin seçim vaatlerini eleştiren Yıldırım, "Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor. Hesap yok, kitap yok. Bir tanesi şöyle bakayım ne vadetmiş dedim, bir hesap yaptım. Yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Mevcudun üzerine bunları da koyacak. Ben, takdiri milletime bırakıyorum." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Bir kulağı Kandil'de, bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez." dedi.

"Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum, ibretle izliyorum." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu seçimi bir referanduma dönüştürüyorlar, bir referandum çabası var. Niye? 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, diğer adayların tamamı 'Gelirsek değiştireceğiz' diyorlar. Bu, 16 Nisan'ı tekrar sandığa taşımaktan başka bir şey değildir."

"Birisi seni işletmiş"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına yanıt veren Yıldırım, "Sayın İnce, seni birisi 'Amerikalıyım' diye işletmiş. Telefonun ucundaki de Amerikalı değil, buradan açıklıyorum. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına Feto'yu getirecek misin getirmeyecek misin, bunun için ne yapacaksın, millete bunu söyle" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Biz rekor kırdıkça finansal saldırılarla da bizim notlarımızı kırıyorlar. Varın kırın, bizim notumuzu 24 Haziran'da millet verecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA