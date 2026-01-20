Google Haberler

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Kop Dağı Geçidi’nde yoğun kar yağışının ardından meydana gelen çığ nedeniyle Bayburt–Erzurum kara yolunda ulaşım durduruldu, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerindeki yoğun kar yağışının ardından sabaha karşı çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
