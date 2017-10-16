Baykal 48 saat yoğun bakımda kalacak

16 Ekim 2017

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Baykal'ın yoğun bakımda sağlık durumunun izlenmeye devam ettiğini ifade eden İbiş, "Bilinci açık, konuşabiliyor. Güç kaybında da geriye dönüş görülüyor. Ayağı oldukça toparlandı. Elindeki de iyileşme sürecinde. 48 saat yoğun bakımda kalacak" dedi.

Olayın gelişimiyle ilgili de bilgi veren İbiş, "Deniz Bey sabah saat 05:00 gibi öksürükle uyanıyor ve danışmanını arıyor. 06:30'da özel hastaneye sevk ediliyor. Oradan da acil müdahale için hastanemize naklediliyor. 08:00'de anjiyo için alınmış oluyor. Beyine giden ana damardaki pıhtıya müdahale edildi. Bu işlem başarılı geçti ve beyine kan akımı normale döndü" şeklinde konuştu.

Bu sabah saatlerinde rahatsızlanan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yoğun bakıma alınmış, Baykal'ın kol ve bacağında his kaybı oluştuğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım gün içinde Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi almış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastaneye giderek Baykal ile görüşmüştü.

Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret etti